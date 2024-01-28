الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة بداية من غدٍ الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة بداية من غدٍ الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد غدا الاثنين أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ).



وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من من (جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ) تمتد خفيفة إلى مناطق من( القاهرة الكبرى ووسط سيناء) على فترات متقطعة .

واضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.