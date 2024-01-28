ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة بداية من غدٍ الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة بداية من غدٍ الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس  واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد غدا الاثنين أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ).
        
وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من من (جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ) تمتد خفيفة إلى مناطق من( القاهرة الكبرى ووسط سيناء) على فترات متقطعة .
واضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

الارصاد موجة شديدة البرودة منخفض جوي