ما هو الاكتئاب السريري وماذا يختلف عن الاكتئاب العادي؟

الاكتئاب واحد من أخطر الأمراض النفسية على الإطلاق، ولكن تختلف درجاته وأنواعه فلا يعرف الكثير من الناس أن الاكتئاب له أنواع؛ حيث يصنف على حسب درجته وأعراضه مع الأشخاص ومن بين أنواع الاكتئاب "الاكتئاب السريري"، وهو أكثر أنواع الاكتئاب حدة يعرف باسم آخر وهو الاضطراب الاكتئابي الكبير هو ليست حالة حزن مؤقتة نتيجة المرور بشىء حزين أو صادم أو اضطراب صحي في الجسم ينتج عنه حالة حزن ولكن هو عبارة عن عدة أعراض خطيرة للغاية.

ووفقا لما نشرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي ان الطبيب النفسي هو ما يشخص هذه الحالة من الاكتئاب وفقا لعدة اعراض هي:

-مشاعر حزن دائمة مع الانهيار والبكاء المستمر.

-الشعور بانعدام القيمة وعدم الأهمية.

-اليأس والاحباط وعدم الشعور بوجود أمل في اي شىء.

-نوبات من الغضب والتهيج على اشياء صغيرة وكبيرة.

-فقدان المتعة بأي شىء حتى الاشياء التي كانت تجلب السعادة من قبل.

-اضطرابات النوم يتضمن الأرق او النوم المفرط.

-فقدان الطاقة والتعب وعدم القدرة على بذل اي جهد.

-انخفاض الشهية وفقدان الوزن او الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

-الشعور بالقلق الدائم وعدم الراحة والتملل من كل شىء.

-تشوش في التفكير وصعوبة في اتخاذ القرارات او اتخاذها والرجوع فيها دون سبب.

-الشعور الدائم بالذنب والشعور الدائم بالفشل بدون اسباب ولوم الذات على كل صغيرة كبيرة حتى الامور الغير مرتبطة بالشخص نفسه.

-تذكر اشياء حزينة او سلبية مرت على الشخص وتكرار تذكرها والشعور بالألم بالرغم من مرور وقت طويل عليها والتفكير المتكرر في الموت.

-الرغبة الكبيرة في الانتحار ومحاولة التنفيد او التفكير في طريقة للتنفيذ.

-مشكلات صحية وبدنية متكررة دون معرفة السبب الام الظهر والصداع والعضلات والجسم.

-مشكلة في التواصل مع الآخرين والعلاقات العامة وتوقف ممارسة اي انشطة اجتماعية والذهاب للعمل او المدرسة.

-كيف يحدث الاكتئاب السريري:

-يمكن ان يحث لاي شخص بما في ذلك الاطفال.

-يحدث للنساء بنسبة اكبر من الرجال نتيجة للتغيرات الهرمونية والحمل.

-ينظر الطبيب على التاريخ المرضي في العائلة ويقوم بتقييم طبي شامل.

-يحدث للبعض نتيجة للمشاكل الاسرية والصراعات مع اشخاص وضغوطات الحياة.

-قد ينتج نتيجة صدمة قوية تعرض لها الشخص.

-فقدان شخص عزيز او الانفصال.

-التعرض لاساءة عاطفية او جسدية او جنسية.



-علاج الاكتئاب السريري:

-يحتاج الى طبيب نفسي وجلسات نفسية مستمرة مع تناول الادوية المستمرة بما فيها ادوية الاكتئاب.

-يقوم الطبيب بعمل خطة علاج للمريض تشمل ممارسة الرياضة والاكل الصحي ونشاط يومي يشمل مواهب وهوايات.

-تغير كبير في نمط الحياة.