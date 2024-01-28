أمم إفريقيا .. لاعبو الفراعنة يجرون عمليات الإحماء استعدادًا للكونغو

بدأ لاعبو منتخب مصر في إجراء عمليات الإحماء استعدادا لخوض المباراة أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بعد قليل ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.