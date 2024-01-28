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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب داخل منزله بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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 لفظ شاب أنفاسه الأخيرة جراء تناول جرعة مخدرات زائدة داخل منزله بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

 تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب متوفى داخل منزله في ظروف غامضة ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب وبجواره سرنجة ومواد مخدرة وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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