انطلاق فعاليات دورة أساسيات الروبوت بمركز الموهوبين بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الاحد، أولى فعاليات دورة أساسيات الروبوت، ضمن خطة اجازة نصف العام الدراسي 2023/2024، للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل أول الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم وكيل المديرية.

دارت الورشة حول إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت الورشة مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، القائم على التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت.

وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن دورة "تعليم اساسيات الروبوت"، تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.