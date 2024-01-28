احتفالات لاعبي الزمالك بحصد كأس دبي للتحدي.. صور

احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الأحد، بعد حصد بطولة كأس دبي للتحدي، بالتقاط الصور التذكارية مع الكأس، وذلك في البطولة التي توج بها الفارس الأبيض على حساب فريق أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب آل مكتوم بدولة الإمارات .

احتفال لاعبي الزمالك

وتخطى الزمالك في مباراة نصف النهائي فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بينما فاز فريق أهلي جدة على فريق وهان الصيني .

وتوج شيكابالا لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، وذلك بعد الأداء الذى قدمه وتسجيله هدفين خلال مباراتي الرجاء وأهلي جدة .

احتفال لاعبي الزمالك

قاد الزمالك خلال البطولة المدرب معتمد جمال والذى يتولي المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال أيام قليلة .

وقال أشرف روقا لاعب الزمالك، أن التوفيق لم يكن مع الفريق قي بطولة الوحدة الإماراتي، ثم جاء التعويض بحصد بطولة كأس دبي للتحدي لإسعاد جماهير الزمالك التي ساندت الفريق بقوة في جميع مبارياته بالإمارات .