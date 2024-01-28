مانشستر يونايتد ينجو من فخ نيوبورت ويُواصل مشواره في كأس الاتحاد

حقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب على نيوبورت كاونتي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة، بنتيجة 4-2، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح برونو فيرنانديز التسجيل لليونايتد في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 13، سجل كوبي ماينو الهدف الثاني للشياطين الحمر، لكن براين موريس وويل إيفانز أعادا المباراة لنقطة الصفر بعدما تعادلا لفريق نيوبورت في الدقيقتين 36 و47.

وبدا أن مانشستر يونايتد في طريقه للخروج من البطولة، حيث كان متعادلا بنتيجة 2-2 مع نيوبورت، حتى الدقيقة 68 عندما سجل أنتوني هدف التقدم الثالث للشياطين الحمر لينقذه من الهزيمة، وأكّد راسموس هويلوند فوز اليونايتد بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي، ليواجه الفائز من مباراة العودة بين بريستول سيتي أو نوتنجهام فورست.