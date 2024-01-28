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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الونش: أشكر جماهير الزمالك على الدعم وسننافس على الألقاب

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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وجه محمود الونش مدافع الزمالك، الشكر لجماهير النادي بالإمارات والتي ساندت الفريق في بطولة كأس دبي للتحدي.

وقال الونش في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إصابتي في مواجهة أهلي جدة غير مقلقة، وسننافس على جميع الألقاب التي نشارك فيها هذا الموسم .

من جانبه، عبر عمر جابر لاعب الزمالك عن سعادته بفوز فريقه ببطولة كأس دبي للتحدي، على حساب فريق كبير مثل أهلي جدة بالنهائي .

وأضاف جابر، فوز الفريق ببطولة كأس دبي سيمنح اللاعبين دافع لخوض جميع المباريات بالدوري وكأس الكونفيدرالية وكأس مصر بروح قتالية عالية وذلك من أجل حصد الألقاب وإسعاد جماهير الزمالك .

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على حساب فريق أهلي جدة السعودي مساء اليوم بنتيجة 3-0 .

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