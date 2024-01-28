نجاح صبا مبارك في مسلسل بين السطور

عرضت اليوم أولى حلقات مسلسل بين السطور، وذلك على قناةMBC ومنصة شاهد الإلكترونية. وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بدور ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما.

وظهر على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد خاصه بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة MBC الساعة 5 مساء، ويضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.

وتشارك سلمى في السباق الرمضاني 2024 بمسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وهو أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتقوم فيه بدور شيماء فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك.

ومنذ أسابيع قليلة أطلقت سلمى خط جديد من علامتها التجارية Elma Culture بعنوان Skin Tights Collection المستوحى من المفهوم الصيني للين اليانغ الذي يجمع كل ما هو جيد وكل ما هو سيئ في العالم وكيف لا يمكن لأحدهما أن يكون بدون الآخر.

ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.