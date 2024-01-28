ألمانيان على طاولة برشلونة لخلافة تشافي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، وجود اسمين جديدين على قائمة المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وأعلن تشافي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها البارسا على أرضه ووسط جمهوره مساء السبت على يد فياريال بنتيجة 5-3، ما دفع إدارة النادي للبحث عن بديل مناسب.

وأشارت التقارير إلى أن الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، ومواطنه توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الحالي، هما الاسمان البارزان على طاولة الإدارة الفنية للبلوجرانا لخلافة تشافي.

وكان فليك قد تواصل مع خوان لابورتا رئيس برشلونة في عام 2021 لتدريب الفريق، لكنه رفض العرض آنذاك.

وعلى الجانب الآخر، عبّر توخيل عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا، مُشيرًا إلى أن إسبانيا لديها دوري استثنائي.

وتُعد هذه التطورات مُثيرة للاهتمام، خاصةً مع وجود أسماء بارزة أخرى على قائمة المرشحين، مثل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.