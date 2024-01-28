أمم أفريقيا.. فيتوريا يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة الكونغو

عقد البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام الكونغو فى العاشرة مساء اليوم الأحد، وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة بجانب إعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدًا مع الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي، وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.