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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس التحرير
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فضائيات

محلل رياضي: مدرب منتخب مصر يجب أن يتعلم من أخطائه ولا يُكابر

الكابتن محمود إسماعيل
الكابتن محمود إسماعيل
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قال الكابتن محمود إسماعيل، المحلل الرياضي، إن الفرق الإفريقية لا تمتلك مهارة فنية، بقدر ما تمتلك سرعة كبيرة، ولذلك المنتخب المصري في حاجة كبيرة لمهارة اللاعب الكبير إمام عاشور، متابعًا: "إن شاء الله إصابته لا تكون خطيرة، ولا أتمنى أن يلعب البديل".

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلاميين هند صبري وكريم عفيفي، ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مدرب منتخب مصري بجب أن يتعلم من أخطائه ولا يكابر، معقبًا: "لازم المدرب يشوف الصح ويعمله، ولا يكابر، لأن هناك الكثير من الأخطاء الفنية ارتكبت في المباريات السابقة".

ولفت إلى أن هناك أخطاء دفاعية، خاصة في تمركز بعض اللاعيبة، خلاف عدم وجود انسجام بين اللاعيبة، مشددًا على ضرورة وضع اللاعب الأنسب والمنسجم مع اللاعب الآخر في البطولة. 

وطالب بأن يلعب ياسر إبراهيم بدلاً من "حجازي" في مباراة الكونغو، معقبًا: "مش عيب في حجازي، بس هو لسه راجع من إصابة كبيرة، ولا يجوز أن يوضع في بطولة تحتوي على لاعيبة أفارقة لديهم سرعات كبيرة".

 

الكابتن محمود إسماعيل الفرق الإفريقية إمام عاشور