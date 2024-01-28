طبيب الزمالك: إصابة الونش في مباراة أهلي جدة ليست خطيرة

أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، أن إصابة محمود الونش في لقاء أهلي جدة السعودي عبارة عن كدمة في الركبة، وليست خطيرة.

أضاف طبيب الزمالك في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، الفحوصات جاءت مطمئنة، واللاعب سيخضع لفحوصات إضافية في الساعات المقبلة للتأكد من سلامته.

وفاز فريق الكرة الأول بالزمالك، ببطولة كأس دبي للتحدي، وذلك على حساب فريق أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، باستاد آل مكتوم بدولة الإمارات، وذلك بنتيجة 3-0 .

خاض الزمالك لقاء أهلي جدة بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".