رياضة النواب تستدعي وزير الشباب ورئيس شركة المدن بسبب شبهة فساد في المنشآت

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب هجومًا حادا على وزارة الشباب والرياضة وشركة المدن التابعة لوزارة الشباب، بسبب شبه إهدار المال العام والتلاعب في تنفيذ الأعمال المسندة إليها وعدم الالتزام بتطبيقها المعايير القانونية في المنشآت التي يتم تنفذها في مختلف محافظات مصر، وخاصة في إنشاء الملاعب المختلفة والتي أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة مما أدى إلى تهالكها وسوء حالتها بعد شهر واحد من تسليمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي، بشأن وجود شبهة فساد في استلام عدد من الملاعب التي تم تطويرها بقرى ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب تهالكها وسوء حالتها رغم استلامها منذ عدة أشهر فقط.

وقال النائب درويش مرعي، أن هناك شبهة فساد في استلام أكثر من ٨٠ ملعبا من الملاعب التي تم تطويرها بقرى ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وبعض محافظات مصر؛ وذلك بسبب تهالكها، وسوء حالتها رغم استلامها منذ عدة أشهر فقط، وانه تم عمل محضر استلام للملعب بتاريخ 21/3 ولم يتم التوقيع عليه الا من مدير مركز الشباب ورئيس مجلس الإدارة فقط.

وكشف مرعي عن ظهور عيوب فنية بالملاعب التي تم تنفيذها من قبل شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية بعد أسبوعين فقط من استلامها بشكل نهائي، مؤكدًا على وجود شبهة إهدار للمال العام تستوجب محاسبة المسؤولين في شركة المدن، متهمًا كل من الاستشاري والفني اللذين قاما بالتوقيع على محضر الاستلام النهائي بالفساد، مطالبًا بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الفساد ومحاسبة المسؤولين.

من جانبه عقب الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه قد تم تنفيذ 14 ملعب بقرى ومدينة قليوب منذ عام 2015 ضمن خطة الوزارة لإنشاء الملاعب الخماسية والقانونية من خلال شركة المدن

بالإضافة إلى بعض ملاعب تم استلامها في وجود استشاري الوزارة وممثل لمديرية الشباب والرياضة في حالة سليمة ومطابقة للمواصفات الفنية ومنها ملاعب ( سندون / كوم اشفين / قلما ) إلا انه وردت بالفعل شكاوي من سوء حالة بعض الملاعب.

واضاف انه تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد لملعب " سندون " في عام 2022 وتم إستلامه بموجب محضر استلام نهائي في يناير 2023 مشيرًا إلى ورود شكاوى للوزارة حول سوء حالة الملعب بعد إستلامه بأسبوعين.

واكد مدير المديريه ما رد في طلب النائب وصحه الواقعه بشان تهالك الملعب والشكوي من سوء حالته عقب استلامه.

وتعقيبًا على رد مسؤول الجهة الإدارية أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب انه لا يمكن السكوت علي اي مظاهر اهدار مال عام او وجود شبه فساد ممنهج خاصه من احد الشركات التابعة للوزاره ممثلة في شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة،

والتي تمتلك الوزاره منها ٩٩٪؜ و ٠٥٪؜ جميعه بيوت الشباب و .٥٪؜ جميعه الكشافه.

واكد ان اللجنة كانت قد ناقشت في اجتماع سابق لها دور شركة المدن في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية وأن مسؤولي الشركة أفادوا بتطبيق المعايير والشروط المشددة على المقاولين الذين تسند إليهم أعمال المشروعات، قائلا : أن اللجنة ستسمع للجميع وكل من تسبب في إهدار المال العام سيحاسب .

واكد أن الشركة تحقق أرباحًا في حين لاتراعي المواصفات والمعايير المطلوبة في تنفيذ وصيانة المشروعات المسندة إليها، مشددًا على أن اللجنة سوف تستدعي وزير الشباب والرياضة لمناقشته وسؤاله عن شبهات الفساد الموجودة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة المدن بحضور السادة النواب.

واوصت اللجنة في نهاية الاجتماع باستدعاء وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لمناقشتهم في شبهة الفساد التي شابت بعض الأعمال المنفذة من خلال شركة المدن ببعض المحافظات والمسندة إليها من قبل وزارة الشباب والرياضة.

كما أوصت بتشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الشباب والرياضة للمراجعة الفنية وحصر جميع الأعمال المنفذة خلال الفترة من عام 2020 وحتى يناير 2024 والخاصة بتنفيذ الملاعب وأعمال التنجيل والصيانة فضلا عن اعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن الأعمال الإنشائية التي نفذتها شركة المدن بمحافظة القليوبية والدقهلية.

محل طلبات الإحاطة

قررت اللجنة عقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من فبراير بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لمناقشة مشكلات السادة النواب بشأن الأعمال الإنشائية والصيانة المنفذة من قبل شركة المدن والمسندة أعمالها من قبل وزارة الشباب والرياضة (بناءً على الموافقة على المذكرة المعروضة على المستشار الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25 أكتوبر 2023).