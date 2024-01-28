أمم أفريقيا 2023.. شوط أول سلبي بين غينيا الاستوائية وغينيا بدور الـ16

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب غينيا الاستوائية ونظيره الغيني، ضمن منافسات دور الـ١٦ ببطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٣ بكوت ديفوار على استاد إبيمبي الأوليمبي.

صعد منتخب غينيا الإستوائية إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وتصدر المجموعة الأولى، برصيد ٧ نقاط والتي كانت تضم كلا من نيجيريا وكوت ديفوار، وغينيا بيساو.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية فى تحقيق الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، في دور المجموعات بالبطولة، ليسجل أكبر هزيمة لمستضيف في تاريخ بطولة أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب غينيا الإستوائية قائمة المنتخبات الأكثر تهديفا في دور المجموعات برصيد ٩ أهداف.

ودخل قائد منتخب غينيا الإستوائية، إيميليو إنسوى، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية خلال مباراة واحدة فى كأس أمم أفريقيا منذ عام ٢٠٠٨، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" خلال الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار ٢٠٢٣، في مباراة غينيا بيساو.

وأصبح إنسوى أول لاعب فى تاريخ غينيا الإستوائية يسجل هاتريك فى البطولة، واللاعب رقم ١٧ الذي يسجل ثلاثية في البطولة التى انطلقت في السودان عام ١٩٥٧.

وصعد منتخب غينيا كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط،بعد أن فاز في مباراة وتعادلت في مباراة وخسرت مباراة خلف كل من السنغال والكاميرون.

وتخوض غينيا الإستوائية اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو مارتينيز، ايستيبان فرنانديز اوبيانغ، ساوولكوكو، باسيليو ندونغ نشاما.

خط الوسط: خوزيه ماشين، خوسي ميراندا، بابلو غانيت، فيديريكوبيكورو، إيبان سالفادور.

خط الهجوم: إيمليو نسووي.

ويدخل منتخب غينيا اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني.

خط الدفاع: انتوين كونت، جوليان جانفيير، مختار دياخابي، سيكو سيلا.

خط الوسط: إلياكس موريبا، موري كوناتي، مورجان جويلفاوجي،أجويبو كامارا، فرنسوا كامانو.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي غينيا وغينيا الإستوائية، في تاريخ مشاركتهم معاً ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وانطلقت مباريات دور الـ١٦، بداية امس السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤، حتى الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابعة مساءً والعاشرة مساءً، موعدا لإقامة المباريات، في ذلك الدور.