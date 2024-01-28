أشرف قاسم: بالإصرار والعزيمة والالتزام الخططي يمكننا الفوز على الكونغو



أكد أشرف قاسم لاعب الزمالك الأسبق، أنه بالإصرار والعزيمة والإلتزام الخططي يستطيع منتخب مصر أن يحقق الفوز على منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية "كان 2023" بركلات الترجيح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "علينا نسيان الإصابات وأن نتجنب الأخطاء، فالمنتخب يعاني من مشكلات فنية كثيرة كان يجب حلها بعد المباراة الأخيرة، وهذا ما سنراه في مباراة الليلة".



وتابع: "هذا النوع من المباريات الإقصائية يجب التعامل معها بشكل مختلف تماما عما يحدث في دور المجموعات، ويجب أن يركز اللاعبون على استعادة الثقة وذلك بتقديم أفضل أداء قبل النتيجة".



وواصل: "يجب أن يتسم اللاعبين اليوم بالأداء الرجولي والإصرار والعزيمة والإحساس بالمسؤولية على عاتقهم، وبخاصة أن اسم منتخبنا كبير جدا، وأتمنى أن تخرج المباراة بأفضل شكل وأن نحقق الفوز، وبخاصة أن اللاعبين الموجودين هم أعلى اللاعبين في المستوى الفني بمصر، وبالتالي، فإن الأخطاء يجب ألا تتكرر بتتابع المباريات، لأن هذا يعني أن اللاعب ليس لديه قدرة اللاعب والمدرب على إصلاح الأخطاء وهذه مشكلة كبيرة".

