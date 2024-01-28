مصادرة 135 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشهداء

نفذت مديرية التموين بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، حملة مشتركة بين مديرية الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، رافقت الحملة منال عبده نائب رئيس المدينة الحملة التي استهدفت فحص اللحوم والطيور والأسماك المعروضة للبيع بمحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر صحة، ومصادرة 125 كيلو من اللحوم المجمدة بسوق زاوية الناعورة، 10 كيلو لحوم بلدي بسلامون قبلي غير صالحة للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك في إطار توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمتابعة أعمال الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع المخفضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين حفاظاً على العامة للمواطنين.