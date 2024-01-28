طلاب جامعة أسيوط يبتكرون «Flight X» طائرات بدون طيار وذاتية الإقلاع

تولي جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اهتماما كبيرا بالمشاريع الطلابي، والتي تمثل بداية المستقبل والحياة العملية التي يستعد لها الطالب، ولا سيما الكليات العملية التي تتطلب إعداد مشروع تخرج، يتسم بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، وهو ما وجهت إليه وزارة التعليم العالي، بالاهتمام الكبير بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، وتعزيز المشروعات الطلابية وتوجيهها نحو احتياجات المجتمع التنموية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة لديها طلاب مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، وجاء طلاب كلية الهندسة بالمشروع الطلابي «Flight X» بجامعة أسيوط، ‏بتصنيع طائرات بدون طيار، ذاتية الإقلاع والهبوط، تقوم بعدة مهام عملية في الجو، ويمكن استخدامها في عمليات النقل، وتم إعداد المشروع من خلال 15 طالبا من طلاب كلية الهندسة من الفرقة الأولى والثانية والثالثة.