وداع مؤثر.. جماهير ليفربول تغني لـ"كلوب": لن تسير وحدك أبدا "فيديو"

عبّرت جماهير ليفربول عن حبها وتقديرها للمدرب الألماني يورجن كلوب بمشهد مؤثر، في المباراة التي جمعت الفريق ضد نورويتش سيتي في إطار مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب "أنفيلد"، غنت الجماهير أغنية ليفربول الشهيرة "لن تسير وحدك أبدًا" ليُودعوا كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ورفعت الجماهير صور للمدرب الألماني ولافتات للتعبير عن دعم وتقديرها لمسيرته مع النادي، تأثر كلوب بشدة من هذا المشهد الرائع، وكاد يبكي.





تُعد هذه اللحظة من أهم اللحظات في مسيرة يورجن كلوب مع ليفربول، والتي حقق فيها 6 ألقاب، من بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل فريق إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

