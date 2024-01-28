جامعة الزقازيق تشارك في احتفالات وزارة الداخلية بعيدها السنوي الـ72

شاركت جامعة الزقازيق في احتفالات وزارة الداخلية بعيدها السنوى الثاني والسبعين للشرطة المصرية 2024 وزيارة معرض معدات وأجهزة الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتأتى مشاركة الجامعة بالمعرض تحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور إسلام الديب، بمشاركة الطالب أحمد توفيق بكلية الطب.

وفى السياق ذاته، فإن هذه الفاعلية تحث على أهمية توطيد جسور الثقة والتعامل البناء بين أجهزة الشرطة والشباب والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، حيث جاءت أهمية اللقاء في توعية الشباب بدور الشرطة وأجهزتها ومعداتها في حماية الأمن العام للدولة، وتعميق روح الولاء والانتماء والمشاركة لدى الشباب.

وقد أظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التي تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة، كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التي أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض منتجات قطاع السجون للأثاث والمفروشات.

جدير بالذكر أن المعرض جاء بحضور عددًا من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلي ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم، والذين تفاعلوا مع العروض المقدمة من طلاب كلية الشرطة.