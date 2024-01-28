الرئيس الجزائري: نقف بجانب السودان في سبيل تسوية أزمته بعيدا عن التدخل الأجنبي

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد أن الجزائر تقف إلى جانب السودان في الأوضاع الصعبة التي يمر بها في سبيل تسوية أزمته برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك خلال خلال التصريح الصحفي المشترك، الذي أدلى به تبون، اليوم، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، عقب انتهاء محادثاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، الذي وصل إلى الجزائر اليوم في زيارة رسمية لمدة يومين.

وأكد تبون على تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الاقليمية والدولية، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب عن يقينه في قدرة السودان على تجاوز وتخطي هذه المحنة، موجها التحية للسودان على موقفها الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني أن بلاده تتعرض لمؤامرة من قبل أطراف خارجية وإقليمية بمساعدة سودانيين من ضعاف النفوس، مؤكدا ثقته في قدرة السودان على تجاوز هذه المحنة بمساعدة الشركاء على المستوى الإقليمي والدولي.