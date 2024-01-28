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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خاص.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل

محمد ابو جبل حارس
محمد ابو جبل حارس مرمى البنك الأهلي
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كشف مصدر بالنادي الأهلي تفاصيل اتفاق مسئولي النادي مع إدارة نادي البنك الأهلي للتعاقد مع محمد ابو جبل حارس مرمى منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق أن النادي الأهلي تعاقد مع محمد أبو جبل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. 

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن الأهلي أنهى الاتفاق على ضم محمد أبو جبل علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية الشراء نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن الاتفاق تم بين إدارة الأهلي ومسئولي البنك الأهلي في الساعات الماضية على انتقال الحارس الدولي للقلعة الحمراء مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه يحصل عليها نادي البنك الأهلي مقابل انضمام أبو جبل حتى نهاية الموسم  مع وضع بند في العقد يمنح النادي الأهلي أحقية شراء الحارس بنهاية الموسم.

يأتي تعاقد الأهلي مع محمد ابو جبل بسبب غياب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي لنهاية الموسم بعد الإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023.

وخضع “الشناوي” لعملية جراحية منذ أيام في ألمانيا وسيغيب لفترة لن تقل عن 4 شهور .

النادي الاهلي نادي البنك الاهلي الاتفاق على ضم محمد أبو جبل