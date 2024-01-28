ليفربول يكتسح نوريتش سيتي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز الكبير على نوريتش سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الدور الرابع من، التي أقيمت على ملعب آنفيلد.

بدأ ليفربول المباراة بقوة، وسيطر على مجريات اللعب، وافتتح كورتيس جونز التسجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبل أن يُعادل بين جيبسون النتيجة لنوريتش سيتي في الدقيقة 22، ولكن لم يمر سوى 6 دقائق حتى أعاد داروين نونيز التقدم لليفربول في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز 2-1.

وفي الشوط الثاني، أحرز ديوجو جوتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 53 وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة 63، لكن لاعبو نوريتش قاوموا ضغط ليفربول وحاولوا أكثر من مرة على مرمى أليسون حتى نجحوا في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 من خلال بورخا ساينز.

وأهدر ليفربول العديد من الفرص السهلة، وكاد يحزر العديد من الأهداف وبدا أن المباراة ستنتهي بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدفين لكن ريان جرافينبيرش كان له رأي آخر حيث سجل هدف الفريق الأحمر الخامس في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

وسط الملعب: ماكونيل - جرافينبيرش - كيرتس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

وكان ليفربول، تأهل إلى الدور الرابع بعد الفوز على أرسنال بهدفين دون رد، فيما تأهل نوريتش سيتي بعد التعادل مع بريستول سيتي بنتيجة 4-2.

