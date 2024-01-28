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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الفيوم يكرم 19 من العاملين بالإدارة العامة للأمن لحصولهم على المركز الثاني

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ١٩ من العاملين بالإدارة العامة للأمن، وذلك لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الشركات التابعة بشأن تقييم مستوى الأداء الأمنى وتميزهم"داخل "الديوان العام للشركة، المحطات التابعة، المخازن، إدارة المركبات، أماكن تخزين الخردة،غرف مراقبة الكاميرات " وذلك بحضور اللواء أشرف عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن

من جانبه أشاد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة بضبط الأداء الأمنى داخل كافة مواقع الشركة وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لجموع الموظفين تنمى فيهم روح الولاء والانتماء للشركة والعمل بروح الفريق ناكرين لذاتهم من أجل تقدم ورقى الشركه وحصولها على المركز الثاني وتميزها بين الشركات التابعة. 

وأضاف أن حصول الإدارة العامة للأمن على المركز المتقدم يدل على الكفاءة والمهارة الفنية واليقظة التامه  التى يتمتع بها رجال الإدارة العامة للأمن فى الحفاظ على ممتلكات الشركة وأصولها ومعداتها ومنشآتها الحيوية. 

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رئيس مياه الفيوم تكريم العاملين بالإدارة العامة للأمن المركز الثاني على مستوى الشركات التابعة فى الأداء الأمنى شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي