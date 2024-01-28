نهائي كأس دبي للتحدي.. الزمالك يتقدم على أهلي جدة بهدف"شيكابالا" بالشوط الأول

تقدم فريق الزمالك، بنتيجة 1-0، على حساب فريق أهلي جدة السعودي، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس دبي للتحدي .

جاء هدف الزمالك عن طريق الفهد الأسمر شيكابالا في الدقيقة 31، وذلك في شوط مميز من الفارس الأبيض ودعم جماهيري زملكاوي مميز خلال اللقاء .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي.