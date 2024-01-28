تعرف علي خطوات الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك الآن الاستعلام عن المحررات المميكنة من خلال خدمات التوثيق الإلكترونية التي اتاحتها وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر.

حيث يمكنك الدخول علي بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي www.digital.gov.eg وهي خدمة تمكن مستخدميها من من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول علي صفحة خدمات التوثيق الإليكتروني

- كتابة أسم فرع التوثيق المستخرج منه المحرر

- كتابة بيانات ذلك المحرر حرف، رقم، سنة.

