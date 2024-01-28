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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف علي خطوات الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة عبر بوابة مصر الرقمية

ارشيفية
ارشيفية
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يمكنك الآن الاستعلام عن المحررات المميكنة من خلال خدمات التوثيق الإلكترونية التي اتاحتها وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر.

حيث يمكنك الدخول علي بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي www.digital.gov.eg وهي خدمة تمكن مستخدميها من من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

 - الدخول علي صفحة خدمات التوثيق الإليكتروني 

- كتابة أسم فرع التوثيق المستخرج منه المحرر 

- كتابة بيانات ذلك المحرر حرف، رقم، سنة.
 

لاستعلام عن المحررات المميكنة تعرف على بوابة مصر الرقمية وزارة العدل