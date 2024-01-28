إزالة 17 تعديا على نهر النيل في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام الموجة عن إزالة 17 حالة تعدى تابعين لولاية حماية وتطوير نهر النيل بنطاق كفر البطيخ وكفر سعد على مساحة ٢٥١٤ متر مربع.

وفى هذا السياق، بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٣٢ حالة بمساحة اجمالية ٤٦٦٠متر مربع.

فيما وقد أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراط من هيئة الإصلاح الزراعى بالإيجار بتبويرها.

حيث تم على الفور التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ، وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى، وبناء عليه، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

