وزير الرياضة يناقش تطورات إنشاء إستاد المصري ببورسعيد مع المحافظ والاستشاريين

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، واستشاريي وزارة الشباب والرياضة، لبحث تطور الأعمال إنشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد.

وتناول الاجتماع أهم ملامح البناء والمرحلة الحالية ومطابقتها للمعايير الدولية، واستعرض استشاري وزارة الشباب والرياضة كافة نتائج الاختبارات الفنية للتأكد من أصول الصانعة والالتزام بالأكواد الفنية.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانتهاء من إنشاء الاستاد ، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الاستاد وفق أحدث نماذج التطوير، ومتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية حتى الوقت الحالي.

واطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، وتابعا سير العمل بالمشروع مع الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وإمكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الوزير على اهمية انجاز الاعمال ضمن البرنامج التنفيذي الموضوع، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمره لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من إنشائه في أقرب وقت.

واكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على موافقته على بناء ستاد بورسعيد الذي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.