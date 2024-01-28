شوبير يعلن انتقال أبو جبل للأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن محمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر سيكون صفقة الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم”.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الحالية لتعويض غياب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الذي سيغيب لنهاية الموسم عقب الإصابة التي تعرض لها بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج.

وخضع الشناوي لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا خلال الأيام الماضية وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 4 شهور.

يذكر أن محمد أبو جبل متواجد حاليا مع منتخب مصر في كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم افريقيا 2023 حيث يلتقي المنتخب الوطني مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم في دور الـ16 من “كان 2023”.