الدخيري يشارك بمؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات بالدوحة

شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الدخيري في فعاليات "مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات" نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعالجة المخلفات والانبعاثات" وذلك في إطار مشاركة جامعة الدول العربية - قطاع الشؤن الاقتصادية في فعاليات "أكسبو قطر 2023 للبستنة" الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة 2/10/2023 - 28/3/2024.

وفي كلمته قال الدخيري: “تحسين إدارة النفايات موضوع حيوي في عالم اليوم الذي يعج بالتحديات البيئية ومنها معالجة المخلفات والانبعاثات وهو المدخل المهم للاقتصاد الدائري وهو الذي يحمل آمالاً عظام للمساهمة في التنمية المستدامة والاستدامة البيئية وهو ما يعرف بتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة، وفي هذا الإطار يكون الهدف والتحدي هو تحقيق التوازن بين الحاضر والمستقبل وذلك يعنى تلبية متطلبات واقعنا مع الحفاظ على متطلبات الأجيال القادمة وفتحاً سيساعد الاقتصاد الدائري في ذلك في إطار تصميم الأنشطة الاقتصادية بحيث تحقق الفعالية في استغلال الموارد وتصغير الفاقد والهدر بإعادة تدوير المنتجات والمواد مما يؤدى لتحسين التأثير البيئي وتحقيق البصمة إلكترونية وكلها من مكونات الاستدامة في التنمية وتعزيز الصمود في وجه التحديات البيئية ومنها الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية”.

يأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية في تحسين إدارة النفايات والتوجه نحو أعمال صديقة للبيئة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال إدارة النفايات وكيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال فيتحسين إدارة النفايات والانتقال نحو أعمال صديقة للبيئة من خلال استثماراته وجهوده في التوعية والاستدامة والابتكار والتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، ويعد منصةً هامة لصياغة وإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل فيما بين القطاع العام والخاص العربي في مجالات التنمية النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال النظيفة.

يشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وحضور د ناصر يس وزير البيئة بالجمهورية اللبنانية، والدكتور خالد حنفي - الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، د عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي وعدد كبير من مدراء المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكبار الشخصيات ورواد الأعمال وممثلي الغرف التجارية العربية.

تجدر الإشارة الى ان المؤتمر ينفذ بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية، إدارة العلاقات الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الجهات المعنية الأخرى خلال الفترة 26-28/1/2024 في الدوحة.