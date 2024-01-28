ننشر اعترفات المتهمين باغتصاب فتاة المرج

استمعت نيابة المرج لاعترافات 3 متهمين باختطاف فتاة واغتصابها داخل منزل مهجور بدائرة قسم شرطة المرج.

وقال المتهمون: “إحنا منقصدش نعمل كدة لكن مصطفي شجعنا عشان كان يحب المجني عليها، وأراد الانتقام منها خاصة أنها رفضته”.

وأشار المتهمون إلى أن صديقهم شك في سلوك الفتاة وأراد التأكد بنفسه ظنا منها أنها علي علاقة بشاب آخر لذلك رفضته، مضيفين أنهم اصطحبوا الفتاة تحت تهديد السلاح حتي وجدوا منطقة مهجورة واغتصبوها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين في اختطاف فتاة واغتصابها بدائرة قسم المرج، وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربا واعترفوا بواقعة الاغتصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.