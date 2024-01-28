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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميركاتو ساخن.. بالأسماء|مجلس الزمالك يفاوض 10 لاعبين

الزمالك
الزمالك
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يضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الرتوش الأخيرة في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين السوبر والشباب وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأحد، أن النادي يتفاوض مع، عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومهاب ياسر لاعب الداخلية، وأحمد حمدي المحترف في كندا، ويسري وحيد وعبدالرحمن شيكا من طلائع الجيش، ومحمد عاطف من طنطا، والمدافع الفلسطيني ياسر حمد، وناصر ماهر لاعب فيوتشر، ويوسف حسن لاعب بلدية المحلة.

وتحسم الساعات المقبلة نجاح مجلس الزمالك في حسم الصفقات رسميا وانضمامها للتدريبات، أو التعثر في البعض منها لأسباب مالية حال مغالاة الأندية.

ويواجه فريق الزمالك، أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، وذلك في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.

الزمالك حسين لبيب عبدالله السعيد أحمد حمدى