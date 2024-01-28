لاعبو أهلي جدة يصافحون عبدالشافي على هامش نهائي كأس دبي للتحدي

حرص لاعبو وجهاز فريق أهلي جدة السعودي، على التوجه إلي غرفة ملابس الزمالك، وذلك لمصافحة محمد عبدالشافي لاعب الزمالك الحالي وأهلي جدة السابق .

وكان عبدالشافي قد توج بأكثر من لقب مع أهلي جدة خلال فترة تواجه بالسعودية، وتربطه بالجماهير الأهلوية واللاعبين علاقة قوية .

ويضم تشكيل الزمالك لخوض لقاء أهلي جدة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي.