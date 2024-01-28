ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس دبي للتحدي.. الزمالك يهاجم أهلي جدة بـ" شيكابالا وسامسون وشلبي"

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة أهلي جدة السعودي، على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي  وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

كان الزمالك قد تأهل للنهائي عقب تخطيه فريق الرجاء المغربي بنصف النهائي بركلات الجزاء.

الزمالك أهلي جدة السعودي كأس دبي للتحدي شيكابالا