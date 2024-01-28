صفقات الزمالك.. الأبيض يحسم موقفه من عودة سيف جعفر خلال ساعات

تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب من بعض الوسطاء وذلك للموافقة على عودة سيف جعفر لاعب بيراميدز للفريق الأبيض مرة أخرى .

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن سيف جعفر يرغب في العودة للزمالك في ظل عدم حصوله على فرصة مع فريقه، وعرض أن يقوم برد الأموال التي حصل عليها من بيراميدز مقابل عودته للزمالك، وأن جعفر رحل عن الزمالك في ظل خلافات مع مجلس الإدارة الأسبق برئاسة مرتضي منصور .

وتحسم الساعات القليلة الموقف النهائي لمجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب الخاص بسيف جعفر، حيث ستعلن الإدارة القرار النهائي سواء بالموافقة على رغبة اللاعب بالعودة للزمالك مرة أخري ومنحه فرصة جديدة للظهور والتألق، أو رفض عودته للفريق واستمراره مع فريق بيراميدز .

ويلتقي فريق الزمالك مساء اليوم الأحد، مع فريق أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي.