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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وقف أعمال مباني مخالفة بمنطقة خدمات آل أيوب والمساعيد بالعريش

وقف أعمال مباني مخالفه
وقف أعمال مباني مخالفه بمنطقة خدمات آل أيوب والمساعيد بالعري
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 أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة وقف أعمال مباني برئاسة مدير أدارة التنظيم بالإدارة الهندسية والاشغالات وموظفي الحي، تنفيذا لتوجيهات  محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة والتعدي علي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.

وقد قامت اللجنة بوقف أعمال مباني منها 3 حالات مباني بمنطقة خدمات آل أيوب و4 حالات مباني بمنطقة خدمات المساعيد وتم إحلال الخشب ومصادرته وجاري أتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين. 

كما تابع اليوم رئيس مركز ومدينة العريش أستمرار متابعة  وتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصة أننا في فصل الشتاء حيث تم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار شارع محور الفاتح منطقة الخلفاء الراشدين بالكامل أمتداد شارع محور الفاتح حتي شرطة السياحه سابقا وكذلك ميدان الرفاعي ومحيطه بالكامل الشكر لرجال الأزمات علي مايقوموا به من جهد متواصل حرصا علي سلامة المواطنين وقائدي السياراتون

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