تعليم شمال سيناء يعلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته إلى مقر كنترول الشهادة الإعدادية، بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح موقع لجميع نتائج الامتحانات لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة بدءً من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وسيتم قريبا الإعلان عن رابط النتائج وكيفية الوصول إلى النتائج المختلفة.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، المعلم والاداري دهشان السيد عبد الكريم كبير كتاب بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية وذلك لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

وبحضور محسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتور أحمد ممدوح بمكتب وكيل الوزارة، كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير له لمجهوداته طوال فترة عمله.