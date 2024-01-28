مصدر بالزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع عبدالله السعيد

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن المفاوضات جارية مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبدالله السعيد لاعب الفريق في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، الأيام المقبلة ستشهد أخبار سارة لجماهير الزمالك بشأن أكثر من صفقة سوبر في مراكز عديدة.

ويتمسك نادي بيراميدز بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والخاصة بصفقة انتقال عمر جابر ونبيل دونجا للزمالك في الفترة الماضية، قبل أن يعلن رسميا رحيل عبدالله السعيد للزمالك.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الأحد، مع فريق أهلي جدة السعودي، في نهائي كأس دبي للتحدي، ويقود الفريق الأبيض المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت.