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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوضح سبب التأخر في التعاقد مع مدير فني أجنبي

الزمالك
الزمالك
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كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سبب التأخر في التعاقد مع مدير فني أجنبي حتى الآن، وذلك بعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن سبب التأخر حتي الآن، هو التفاوض حول القيمة المالية حيث يطلب المدربون مرتبات بالدولار بقيمة عالية ويتفاوض مجلس الإدارة على تخفيض الراتب الشهري حتى لا يزيد عن 70 ألف دولار شهري على أقصي تقدير .

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة يمتلك حاليا سير ذاتية لأكثر من مدرب مميز، أبرزهم البرتغالي جوزيه جوميز، والذى سبق له أن عمل مع البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، كما خاض جوميز تجارب بالخليج أبرزها في الدوري السعودي .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه المؤقت معتمد جمال، مساء اليوم الأحد، مع فريق أهلي جدة السعودي في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي .

الزمالك جوزيه جوميز معتمد جمال أيمن مصطفى