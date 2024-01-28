الدورى الإيطالى.. جنوى يهزم ليتشى بهدفين

فاز فريق جنوى على نظيره ليتشى بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

سجل ثنائية جنوى اللاعب ماتيو ريتيغي فى الدقيقة الـ 70، وبعدها بـ 7 دقائق فقط سجل كاليب أوكوبان الهدف الثانى، بينما جاء هدف ليتشى فى الدقيقة الـ 31 عن طريق اللاعب نيكولا كرستوفيتش.

بهذا الفوز رفع فريق جنوى رصيده الى النقطة 28 فى المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد ليتشى عند النقطة 21 فى المركز الـ 14 من ترتيب الدورى الإيطالى.

