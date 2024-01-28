محافظ أسوان يشارك فى فعاليات اجتماع "الأعلى للجامعات" في صحارى

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إنطلاق فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى جلسته رقم ( 747 )، الذى عقد بمقر جامعة أسوان بصحارى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس .

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإنعقاد المجلس الأعلى للجامعات على أرض بلاد الذهب ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولاسيما خلال شهر يناير الجارى ، الذى يشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة ، والتى من بينها الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والتى شهدت تفقد 18 موقع خدمى وتنموى منها مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان ، لتستكمل هذه الفعاليات بإنعقاد هذا المجلس فى حضور هذه الكوكبة من العلماء وعلى رأسهم الدكتور أيمن عاشور .

وقدم عطية شكره وتقديره للجهود المتواصلة والخدمات التى تقدمها وزارة التعليم العالى للمحافظة سواء من جهود أكاديمية البحث العلمى أو من خلال جامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسى فى التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية ، التى تشهد كل يوم تطوراً ملحوظاً فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف المحافظ: “إننا فى جميع مجالات العمل العام حريصين على الإستفادة من الدور العلمى والخدمى والتنويرى لجامعة أسوان ، وأيضاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعتبارهما المنارة العلمية لنا”ز

وأعرب عن شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان ، التى تضم أصحاب الخبرات العلمية والكوادر الشابة المؤهلة لمواصلة رحلة العطاء وخدمة المجتمع الأسوانى بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط ، وقدم درع المحافظة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى تعبيراً على روح التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .