الرياضة: استمرار عرض مباريات مصر فى أمم أفريقيا داخل مراكز الشباب

قررت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استمرار فتح المنشآت الرياضية ومراكز الشباب أمام الجماهير ، لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الكونغو

ياتي ذلك من وزارة الرياضة لتسهيل مشاهدة المباريات على المواطنين، من أجل تشجيع ومؤازرة ومساندة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية، وتحقيق إنجاز جديد والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة

وقام وزير الشباب والرياضة، بتوجيه مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية بتزويد جميع مراكز الشباب، بالأجهزة والشاشات العملاقة، لضمان مشاهدة جيدة للمواطنين.

وتستعد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، لتقديم خدمة مميزة للجمهور المصرى والجاليات العربية والأفريقية فى مصر، بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار 13 يناير الجارى داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشهد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها قرابة 5000 مركز، إقبالا كبيرا من الشعب المصرى لمساندة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية وتحقيق حلم التتويج بالبطولة الثامنة للفراعنة بعد الغياب عن التتويج باللقب لمدة 14 سنة حيث كان آخر فوز بالبطولة فى 2010.



جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري، نجح في الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط.