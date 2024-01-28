19 فبراير.. نظر محاكمة المتهمين بخطف شخصين وتعذيبهما بالبدرشين

تنظر دائرة استئناف القاهرة بمحكمة جنايات الجيزة يوم 19 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف شخصين ، وتقييدهما بالحبال، وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة، منطقة البدرشين جنوب الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «23953 /2023- جنايات البدرشين» أن المتهمين (إكرامي. س) و(عبد الواحد.ع) و(باسم. ع) و(عزت. ش) و(سها.ع) هاربين، اتفقوا على خطف (خالد هاني) وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وأوضحت التحقيقات.. أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض «كتر» مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشارت أوراق القضية أن المتهم الأول خطف واشترك الباقي معه بالإكراه لخطف المجني عليه الثاني ويدعى «يوسف مصطفى» بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجز المتهمون «خالد هاني، يوسف مصطفى» عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلوا أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات «عصى، خرطوم » على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهددين إياهم ومقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني عليه «خالد هاني» بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد 5 سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما «خالد هاني، ويوسف مصطفى» بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضاهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.