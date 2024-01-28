غدا.. مناقشة كتاب "نساء عدن تنوير وتحرير" لسعاد العلس بالمركز الثقافي اليمني

ينظم المركز الثقافي اليمني في القاهرة، غدا الإثنين، حفل توقيع كتاب "نساء عدن تنوير وتحرير" للكاتبة اليمنية سعاد العلس.

وتقدم في حفل التوقيع قراءاتان للكتاب، الأولى للباحثة المعروفة الدكتورة أسمهان العلس، والثانية للشاعر اليمني عبد الودود سيفم.

ويعد الكتاب مادة توثيقية حافلة بالمعلومات حيث يتحدث عن رائدات العمل الثقافي والسياسي والنضالي في عدن ممن تركن بصمة مشرفة في تاريخ المدينة، وقمن بدور التنوير ابتداءً منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، وتجسد مدهن التحرري في منتصف الستينيات المتصاعد بممارسة العمل السياسي والمشاركة العملية في ثورة أكتوبر 1967م ضد الاستعمار البريطاني.

ويقام حفل توقيع الكتاب ضمن فعاليات المركز المصاحبة لمعرض الكتاب الدولي في القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء الإثنين القادم، في مقر المركز ١٢ شارع النيل- الجيزة، بجوار متحف أحمد شوقي.