تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم بدء فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد " الدفعة الثانية" في الفترة من الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ م حتي ٣١ يناير ٢٠٢٤م بقاعة مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات والتدريب يهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .
وكان عدد المستهدفين " ١٠١ " معلم فصل وتضمنت محاضرات اليوم الأول ( الإطار العام لجدارات المعلمين خصائص المتعلمين - الدمج التعليمي - أفكار التخصص الرئيسية - نواتج التعلم) والمدربة د/ أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية.
كما تضمنت محاضرات اليوم الثاني ( التعلم المتمركز حول المتعلم - الأنشطة الصفية واللاصفية - المواهب واكتشافها - التقويم) والمدربة أ / ولاء محمد رضوان بإدارة العريش مدرسة مصطفى حسين .
وتضمنت محاضرات اليوم الثالث ( التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا - الذكاء الاصطناعي - أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا - إدارة الصف - تصميم خريطه المنهج) والمدرب أ/ حسين المهدي عبد الحميد بإدارة نخل التعليمية.
أم محاضرات اليوم الرابع والأخير تضمنت ( المناهج ٢.٠ والمهارات الحياتية - محاور ومرتكزات المنهج الجديد ٢.٠ - أنشطة التوكاتسو والمحتوي الرقمي ) والمدربة مي مؤنس مدرب ومنسق تدريبات اللغه الإنجليزية بديوان المديرية وتحت إشراف عام الدكتور محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي بالمديرية.
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وكيل تعليم شمال سيناء يشهد بدء فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد
تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم بدء فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد " الدفعة الثانية" في الفترة من الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ م حتي ٣١ يناير ٢٠٢٤م بقاعة مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات والتدريب يهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .