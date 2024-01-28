بالأسماء.. إصابة شخصين فى حادث تصادم أعلى كوبرى المرور بالمنصورة

استقبلت مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، كلا من محمد حسن محمود المرسي 54 عاما مصاب بكسر بالساق اليمني، وثابت ياسين طه 32 عاما مصاب بكسر بالساق اليسرى، ومقيمان بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، إثر حادث تصادم سيارة ترحيلات وسيارتين تاكسي وربع نقل ودراجة بخارية أعلى كوبري المرور بالمنصورة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى المرور بمدينة المنصورة بين سيارة ترحيلات وسيارتين تاكسي وربع نقل ودراجة بخارية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة مستقلى الدراجة البخارية وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

وجارى ازالة اثار الحادث وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.