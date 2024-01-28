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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 6 شهور لصاحب واقعة تلحين القرآن الكريم

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة النزهة بالحبس ٦ اشهر مع الشغل لـ صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم وجعله شبيها بالغناء.
وتقدم محمود السمري بلاغا للنائب العام اتهم  به شخص قام بنلحين القرآن الكريم بالعود  وجاء في البلاغ أن هذا الشخص حول القرآن الكريم إلى أغنيةونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب كل أصحاب الأديان السماوية وبالأخص المسلمين.

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