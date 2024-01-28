إصابة شخصين فى حادث تصادم 4 سيارات ودراجة بخارية أعلى كوبرى المرور بالمنصورة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ترحيلات وسيارتين تاكسي وسيارة ربع نقل ودراجة بخارية أعلى كوبرى المرور بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى المرور بمدينة المنصورة بين سيارة ترحيلات وسيارتين تاكسي وسيارة ربع نقل ودراجة بخارية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصان وهم مستقلى الدراجة البخارية وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم .

وجارى ازالة اثار الحادث وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.