صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. وإيجي إكس 30 يحقق مستوى تاريخيا

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 77 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليتجاوز في الختام حاجز ال2 تريليون جنيه لأول مرة ويغلق عند مستوي 2.048 تريليون جنيه.

ونجح المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" في تحقيق مستوي تاريخي جديد بعد أن ارتفع بنهاية الجلسة بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوى 28,625.76 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.14%، ليغلق عند مستوى 6,724.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.41%، ليغلق عند مستوى 9,544.58 نقطة

وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.5%، ليغلق عند مستوى 5,477.64 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.63% ليغلق عند 35,112.45 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.56%، ليغلق عند مستوى 12,198.21 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 37.9 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 39.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 193.8 ألف صفقة منفذة.