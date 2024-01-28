الدورى الإسبانى.. جيرونا يهاجم سيلتا فيجو بدوفبيك من أجل استعادة القمة

أعلن ميغيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: باولو غازانيجا.

خط الدفاع: يان كوتو، أرناو مارتينيز، دالي بليند، ميغيل غوتيريز.

خط الوسط: يانجل هيريرا، أليكس غارسيا سيرانو، فيكتور تسيجانكوف، كريستيان، سافيو دي أوليفيرا.

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك.

ويقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا وصافة ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة.