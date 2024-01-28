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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. جيرونا يهاجم سيلتا فيجو بدوفبيك من أجل استعادة القمة

جيرونا
جيرونا
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أعلن ميغيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالى:
حراسة المرمى: باولو غازانيجا.
خط الدفاع: يان كوتو، أرناو مارتينيز، دالي بليند، ميغيل غوتيريز.
خط الوسط: يانجل هيريرا، أليكس غارسيا سيرانو، فيكتور تسيجانكوف، كريستيان، سافيو دي أوليفيرا.
خط الهجوم: أرتيم دوفبيك.
ويقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا وصافة ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة.

الدوري الإسباني جيرونا سيلتا فيجو تشكيل فريق جيرونا